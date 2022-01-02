В Норвегии испугались, что Брейвик совершит новое преступление

Андерс Брейвик, отбывающий наказание по обвинению в теракте, в результате которого погибли 77 человек, всё ещё может совершить новое преступление, сообщает норвежская газета Dagsavisen со ссылкой на прокуратуру. Это может произойти в случае, если он освободится из тюрьмы по УДО. Свои выводы государственный прокурор Хульда Карлсдоттир сделала на основании материалов, полученных из тюрьмы и оценки психиатра.

По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком. — NEWS.ru) дело, а также новой оценке риска, проведённой психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьёзное преступление, — приводит газета её слова.

Брейвик подал прошение о досрочном освобождении осенью 2020 года, после истечения минимально допустимого срока его пребывания в тюрьме по приговору. Напомним, в 2012 году суд приговорил его к заключению под стражей на 21 год. При этом по истечении полного срока заключения суд имеет право продлевать срок ещё на пять лет неограниченное количество раз.

Согласно норвежским законам, заключённый имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура выразила протест, заявив, что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор сохраняются.

Ранее сообщалось, что двое выживших при массовом расстреле, устроенном Брейвиком, войдут в новое правительство Норвегии. Как сообщает FA News, Тоннье Бренна займёт пост министра образования, а Ян Кристиан Вестре возглавит Министерство торговли и промышленности.

В 2011 году Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял гостей и сотрудников международного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство его жертв были подростками, самым младшим исполнилось 14 лет.