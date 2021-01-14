В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d40dc10-5673-11eb-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Норвежские специалисты выясняют причины смерти 23 человек, которые умерли после того, как им была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer.

Зафиксированы 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. Изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьёзному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний, — цитирует РИА Новости заявление норвежского агентства лекарственных средств.

Уточняется, что все летальные исходы зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имевших слабое здоровье.

Эти случаи не вызывают особой тревоги. Очевидно, что вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идёт о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем, — приводит NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

В Норвегии вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer стартовала 27 декабря. Первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привиты больше 25 тысяч человек.

Ранее в Мексике был выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована.

Незадолго до этого стало известно о смерти медработника в Португалии. Женщина скончалась после прививки вакциной, разработанной швейцарской компанией Pfizer, писал NEWS.ru.