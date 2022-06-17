В НМ ЛНР назвали вбросом сдачу украинских бойцов с «Азота» в плен «Звезда»: представитель НМ ЛНР Марочко назвал вбросом информацию о сдаче бойцов ВСУ с «Азота» в плен

Фото: lug-info.com

Представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко назвал вбросом информацию о том, что украинские военные на территории промышленного комплекса «Азот» начали сдаваться в плен, передает телеканал «Звезда». Об их сдаче в плен ранее сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на самого же Марочко.

Марочко назвал назвал эти сведения, которые ранее были приведены Луганским информационным центром, информационным «вбросом», — говорится в сообщении.

17 июня стало известно, что подполковник Марочко сообщил Луганскому информационному центру, что в Северодонецке часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Издание также указало, что данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за жизнь.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что войска республики будут проводить зачистку предприятия «Азот» в Северодонецке не спеша и с учетом ошибок, допущенных при взятии «Азовстали». По его словам, войска намерены перерезать боевикам все пути отступления, в том числе в сторону Лисичанска.