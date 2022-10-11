В Николаевской области, Запорожье и Кривом Роге прогремели взрывы Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

В Николаевской области Украины прогремело несколько взрывов, пишут местные Telegram-каналы. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. Также о взрывах сообщают жители Запорожья и Кривого Рога. Во всех регионах продолжает действовать воздушная тревога.

Несколько взрывов в Николаевской области, предварительно работа ПВО, — говорится в сообщении Telegram-канала «Новости Николаева».

В частности глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о движении ракет в сторону города Вознесенска. По его словам, там также работают системы ПВО.

О взрывах в Запорожье сообщает Telegram-канал «Труха Запорожье». По одной из версий, в регионе могут быть слышны взрывы из Днепропетровской области.

Предварительно в Запорожье было слышно работу ПВО в Днепропетровской области, — уточняет источник.

Информацию о взрывах в Запорожье подтверждает и член военно-гражданской администрации Запорожской области России Владимир Рогов.

Тем временем в Кривом Роге Днепропетровской области продолжаются взрывы, пишут местные СМИ. По данным портала «Кривой Рог-Главный», в регионе также работают ПВО.

В Кривом Роге работает ПВО, спокойно, — пишут авторы канала.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Позднее журналисты опубликовали в Сети видео с последствиями удара.