В Николаеве объявили комендантский час на все выходные Губернатор Николаевской области Ким объявил о вводе комендантского часа в городе по выходным

Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины

В городе Николаев на юге Украины на выходные объявляется комендантский час, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале. Он уточнил, что «закрытие» города необходимо для «поиска коллаборантов». Глава региона также призвал «сотрудничать и вести себя вежливо».

На выходные город будет закрыт. Все находятся дома. Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо, — заявил Ким.

В конце июля Ким заявил, что подозревает каждого жителя региона в сговоре с Россией и в ведении диверсионной деятельности. Он уточнил, что всего в Николаеве таких людей несколько, однако с Москвой может быть связан кто угодно. Глава региона отметил, что по подозрению в организации диверсий уже арестовано более 10 человек.

Тогда же он сообщил, что планирует закрыть город на несколько дней для проведения расследования в отношении главных подозреваемых в сговоре с Россией.