В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя РИА Новости: в Николаевской области четыре мирных жителя погибли, подорвавшись на минах

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Четыре мирных жителя погибли в Николаевской области, подорвавшись на украинских минах. При этом заминированные ВСУ дороги сделали невозможным тушение пожаров в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб соседней Херсонской области.

Собеседник агентства уточнил, что украинские диверсионные группы беспорядочно минировали дороги общего пользования.

Тринадцатого августа на дороге между селами Васильевка и Покровское на противотанковой мине подорвалась легковая машина с местными жителями. Погибло два человека. Пятнадцатого августа в том же районе подорвалась еще одна легковая машина, опять погибло два человека, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки более 190 военных ВСУ на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ударной группировки, наступательные действия украинские войска 7 сентября не вели.