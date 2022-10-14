В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу Администрации Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Социальные сети

Главы администраций Николаевской и Одесской областей Украины в пятницу, 14 октября, сообщили о воздушной тревоге в регионах. Информацию передает РИА Новости.

По информации агентства, в Николаевской области о тревоге сообщил в своих социальных сетях губернатор Виталий Ким. Одновременно аналогичную информацию опубликовал спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.

Вечером 12 октября УНИАН сообщило в своем Telegram-канале о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее в тот же день поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.