В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»

Фото: Соцсети

Обелиск «Родина-мать» был взорван в Николаеве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ. Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне. В настоящее время на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Украинское агентство УНИАН утверждает, что подрыв произошел накануне вечером, а местные жители приняли его за обстрел.

11 октября в Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Украинские журналисты указали, что памятник Пушкину был снесен, так как «являлся для властей Украины символом русского мира».

Власти Латвии в ночь на понедельник, 31 октября, демонтировали памятник советским солдатам, расположенный в Даугавпилсе. Также сообщается, что местные жители до последнего момента протестовали против данного решения. Активисты пытались спасти памятник и несли туда цветы. В результате были задержаны 37 человек. Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Ранее кабинет министров Латвии принял решение снести обелиск в сквере Славы в Даугавпилсе и стелу на улице 18 ноября напротив братских кладбищ. Оба объекта были признаны прославляющими тоталитаризм.