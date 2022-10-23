В Николаеве сына с матерью арестовали за ролик в поддержку России

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Мать и сын арестованы в Николаеве за видеоролик о положительном отношении к России и критику украинских властей. Их подозревают в госизмене, дело рассматривает Центральный районный суд, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В ролике говорится о том, что жители Николаева хорошо относятся к России и не любят действующие украинские власти. Согласно материалам дела, которые публикует пресс-служба суда, подозреваемые якобы получили задание от администраторов пророссийских Telegram-каналов снять такой ролик за деньги.

В дальнейшем, подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали благосклонность жителей Николаева к РФ и пренебрежение к действующей власти и прислали видеоматериалы администратору Telegram-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети интернет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за видеоролик мать и сын якобы получили деньги на банковскую карту.

Ранее сообщалось, что в Запорожье арестован глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев по подозрению в госизмене. По версии украинских силовиков, 83-летний бизнесмен сотрудничал с Россией.