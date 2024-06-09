В Николаеве раздался взрыв

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Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию не комментировали.

Известно, что в Николаевской области тревога не объявлялась. Судя по данным украинского ресурса по оповещению, тревога объявлена в двух регионах на севере Украины. Сирены начали звучать в Сумской и Черниговской областях.

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины из-за взрывов были повреждены инфраструктурные объекты, сообщил ранее глава областного совета Николай Лукашук. Какие именно объекты были повреждены, он не уточнил. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете Washington Post заявлял, что на сегодняшний день предприятие лишилось значительного объема генерирующих мощностей. По его словам, речь идет о примерно 86% мощностей. Глава ДТЭК отметил, что ситуацию усугубляет то, что многие энергообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам. При этом украинские официальные лица заявляют о нехватке зенитных систем и боеприпасов для средств ПВО.

До этого стало известно, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.