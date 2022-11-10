В Николаеве раскрыли адреса, где СБУ скрывается от российских ударов Пророссийский житель Николаева назвал адреса, где СБУ скрывается от российских ударов

Фото: Служба безопасности Украины

Один из активистов так называемого пророссийского подполье в украинском Николаеве рассказал, что его коллеги выяснили ряд адресов, где разместились сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы не попасть под российские ракетные удары и где руководитель администрации Николаевской области Виталий Ким записывает свои ролики. Соответствующее видео разместило РИА Новости. Также на этом видео активист условно рассекретил свою личность.

Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах, и частью из них поделюсь, — сообщил активист, чье лицо закрыто капюшоном.

Он назвал ряд адресов и показал несколько фотографий зданий, в том числе скачанных из Google-карт.

Также активист рассказал, что имеет непосредственное отношение к поджогу автомобиля николаевской партийной организации «Национальный корпус» Дениса Янтаря, произошедшему в июле 2020 года. Кроме того, герой видеоролика сообщил, что в июле 2015 года он вывесил флаг Новороссии на телевышке, а в июле 2021 года разместил на городском путепроводе плакат «Да, мы один народ».

Надеюсь, эсбэушники, вы меня узнали. Мое имя — Саботаж, — сказал герой видео.

Ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерала, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит. Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерал-лейтенанта Александра Павлюка приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе женщин и детей.