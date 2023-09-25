В Николаеве произошла серия взрывов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В городе Николаеве на юге Украины произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Страна». Подробности события не предоставляются.

В то же время на официальном ресурсе по оповещению населения появилась информация об отмене объявленной ранее в регионе воздушной тревоги.

Ранее о взрывах в Днепре также сообщали украинские СМИ. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

До этого сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны утром 21 сентября была объявлена воздушная тревога. Также серия взрывов прогремела в городе Хмельницком.

Перед этим стало известно о взрывах в Киевской области. В свою очередь, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).