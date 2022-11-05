В Николаеве прогремели взрывы

Фото: dan-news.info

По меньшей мере два взрыва прогремели в Николаеве на юге Украины, сообщает издание «Страна.ua». От местных властей официальной информации не поступало.

По сведениям издания, сообщения о взрывах стали появляться в соцсетях сразу после отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена по всей территории Украины утром 5 ноября. Она длилась около полутора часов. О погибших, пострадавших и разрушениях в результате взрывов не сообщается.

Накануне стало известно, что в Николаеве неизвестные злоумышленники взорвали обелиск «Родина-мать». Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне.

Глав СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. В ведомстве сообщили, что в ходе расследования будут приняты меры к установлению причастных к этому преступлению лиц и дана уголовно-правовая оценка их действиям.