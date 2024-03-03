В Николаеве прогремела серия взрывов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Серия взрывов произошла вечером в городе Николаеве в южной части Украины, информирует издание «Общественное». Детали инцидента не приводятся, представители местной власти эти сведения не комментировали.

Сейчас на большей части украинских регионов действует воздушная тревога. Сирены раздаются в том числе на территории Николаевской области.

Ранее взрывы прогремели в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровске). Другие подробности не приводились, власти населенного пункта эту информацию не комментировали. Также стало известно о взрывах, зафиксированных на территории Харьковской области. Детали неизвестны.

Несколькими днями ранее взрывы звучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне. Власти не комментировали эти сведения. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В конце февраля украинские СМИ писали о взрывах в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также в Херсоне, Полтаве и Константиновке, в Харьковской и Одесской областях. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Подробности не уточнялись.