В Николаеве остановили все водонасосные станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Николаеве остановлена работа всех водонасосных станций, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. Он добавил, что ремонтные работы уже начались, сроки их завершения пока неизвестны.

По состоянию на 09:30 (10:30 мск. — NEWS.ru) «Николаевводоканал» остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина — техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях, — написал Сенкевич.

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