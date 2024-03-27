В Николаеве на юге Украины прозвучали взрывы "Страна": в Николаеве прозвучали взрывы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Николаеве на юге Украины прозвучало несколько взрывов, сообщает издание «Страна». Со ссылкой на местные власти отмечается, что по объектам в городе были нанесены удары баллистическими ракетами. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Тем временем координатор подполья Сергей Лебедев сообщил ТАСС, что ракетным ударом второй раз за неделю поражено предприятие по производству газотурбинного оборудования «Зоря» — «Машпроект». По его словам, по заводу было два прилета.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские силы поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, а также военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины в 136 районах в зоне СВО. По данным министерства, удары наносились артиллерией, ракетными войсками, беспилотниками и авиацией.

Также в Минобороны России рассказали, что расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. Российские военнослужащие продолжают уничтожать засевшего в лесополосе противника, добавили в министерстве. В ведомстве уточнили, что целеуказание и корректировку огня артиллерийских расчетов в реальном времени помогают проводить комплексы беспилотных летательных аппаратов.