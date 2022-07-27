В Николаеве ликвидировано около 200 бойцов ВСУ Минобороны России: в Николаеве ликвидировано около 200 военнослужащих ВСУ

Фото: МО РФ

В городе Николаеве уничтожены временные пункты дислокации двух бригад ВСУ, расположенные на территории бывшего завода «Николаевстройтранс», сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что потери украинской стороны составили до двухсот военнослужащих.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области 120 военнослужащих, иностранных наемников и технических специалистов. Они находились на складе боеприпасов, где хранилось более ста ракет РСЗО HIMARS производства США.