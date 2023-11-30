В Николаеве и Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: МО РФ

В Николаеве на юге Украины и Кривом Роге Днепропетровской области раздались звуки взрывов, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробностей произошедшего не поступало. Местные власти ситуацию не комментировали.



До этого в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской и Николаевской областях также звучала сирена.

29 ноября сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе БПЛА во всех областях. В ведомстве ранее предупредили, что беспилотники летели на Хмельницкую область. На тот момент на Украине сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Херсоне третий раз за 28 ноября. Аналогичная информация прежде поступала от главы подконтрольной Киеву администрации города Романа Марочко. Также стало известно о взрывах, которые были слышны во Львове. Режим предупреждения об угрозе с воздуха в Львовской области не объявлялся.

Днем 27 ноября украинские власти объявляли воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.