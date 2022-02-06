В Нидерландах заявили о слежке России и Китая за сотрудниками топ-компаний

Спецслужбы России и Китая «систематически обращаются» к сотрудникам нидерландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать коммерческие тайны организаций, где они работают, заявил голландскому деловому изданию FD глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Эрик Акербум. По его словам, шпионы связываются с сотрудниками компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn и устанавливают с ними контакт, после чего шантажируют или подкупают их для получения конфиденциальной информации.

Акербум заявил , что социальные сети постоянно копируются и хранятся в базах данных и спецслужбы анализируют их, чтобы установить цель. По его словам, западные спецслужбы «шокированы количеством успешных попыток установления таких контактов», однако конкретных примеров слежки глава службы общей разведки не привёл.

Речь идёт о людях, которые имеют доступ к особым технологическим знаниям, — сообщил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал несколько косвенных признаков, которые позволят определить, что на устройстве установлено шпионское программное обеспечение, способное скрытно собирать информацию о действиях пользователя и передавать её третьим лицам. Батарея такого устройства быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, а на телефоне появляется незнакомый софт.

Эксперт отметил два типа вредоносного ПО — сталкерское и шпионское. Сталкерский софт, с помощью которого, как правило, ведётся слежка в паре, можно обнаружить самостоятельно. Для этого необходимо проверить разрешения приложений и выяснить, какие программы имеют доступ к камере и микрофону, к геолокации и у кого права администратора на устройстве. Шпионские же программы можно обнаружить по уровню расходования трафика.