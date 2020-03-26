https://static.news.ru/photo/d51054fa-6ea7-11ea-8fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Показатель ежедневного прироста заразившихся коронавирусом в Нидерландах составляет менее 20%. Об этом заявил глава Национального института здравоохранения Яап Ван Диссел.

Он пояснил, что до 22 марта данный показатель составлял 20–22%, а после этой даты колеблется в диапазоне от 13% до 17%. По темпам инфицирования число людей, заражённых носителем вируса, ниже или равно одному.

По меньшей мере, появилась позитивная тенденция, — цитирует Ван Диссела «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Нидерландов.

Согласно последним данным, в стране число заболевших составляет 5,5 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 276 человек.

Всего в мире коронавирус выявлен у более чем 424 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели свыше 109 тысяч. В России — 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 29 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Нидерландов запретили жителям собираться группами больше трёх человек. Ограничение будет действовать до 1 июня.