В Нидерландах заинтересовались появлением $850 миллионов у Зеленского

Голландская политическая партия «Форум за демократию» (FVD) заинтересовалась появлением состояния у президента Украины Владимира Зеленского в размере $850 миллионов, пишет РИА Новости. По данным издания, в прошлом году семья украинского лидера задекларировала доход в $817 тысяч за 2020 год из которых на зарплату приходится лишь $12 тысяч. Также Зеленский опубликовал роялти в $166,4 тысячи.

По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что ещё более важно — на что они идут? — недоумевают в FVD.

Ранее на телеканале Fox News призвали проверить счета Зеленского. Решение президента США Джо Байдена об отправке помощи Украине вызвало возмущение у ведущего Такера Карлсона. Он напомнил о заявлении властей Соединённых Штатов, что они не могут отследить оружие, которое отправляют Киеву. При этом за неделю Вашингтон отправил Украине более $1 млрд, хотя в самих США инфляция растёт и уже достигла максимального уровня за многие десятилетия.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что часть стран — членов НАТО заинтересована в усугублении ситуации на Украине. Он также отметил, что некоторые силы в Альянсе надеются на дальнейшее «ослабление России».