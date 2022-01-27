В Нидерландах задумались о плане на случай перебоев с поставками газа

Власти Нидерландов начали разрабатывать план действий, опасаясь перебоев с поставками газа из-за обострения ситуации вокруг Украины, передаёт Reuters. Правительство страны намерено выработать с помощью бизнес-кругов единый сценарий в случае ухудшения ситуации в энергетике и промышленности. Из России страна получает 15% потребляемого газа.

Мы уже несколько недель обсуждаем с промышленными ассоциациями проблемы, касающиеся сведения к минимуму социальных последствий возможного сокращения использования газа, — приводит агентство слова официального представителя Министерства по вопросам климата и энергетической политики.

Отмечается, что эскалация напряжённости на Украине будет иметь серьёзные последствия для европейского рынка и Нидерландов. От поставок газа зависят отопление, выработка электроэнергии и промышленное производство. При этом большую часть газа страна получает из Норвегии, на долю РФ приходится лишь 15% от общего объёма.

Тем не менее, как заявил глава ассоциации промышленных потребителей энергоресурсов Ганс Грюнфельд, отключение промышленных пользователей может нанести непоправимый ущерб на производстве и в машиностроении. Он не исключил, что в условиях кризиса 60 крупных компаний смогут сократить потребление электроэнергии. Но коммерческие потери, по его словам, должны быть компенсированы.

Ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в прошедшие годы 55% газового импорта поступало в Германию из России. Как отмечается, заполненность газохранилищ в стране составляет 40–41%. Это меньше, чем в прошлом году, тем не менее, по словам немецких представителей, безопасность энергоснабжения обеспечена.