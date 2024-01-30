В Нидерландах взорвался жилой комплекс Взрыв уничтожил часть жилого комплекса в Нидерландах

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв уничтожил часть жилого комплекса в Роттердаме в Нидерландах, сообщило местное издание NL Times. В результате, госпитализирован минимум один человек.

Сильный взрыв прогремел в понедельник около 20:25 по местному времени (22:25 мск) в одном из домов. В результате взрыва из гаража, расположенного в здании, вылетел автомобиль, а в соседних зданиях выбило стекла из окон.

Несколько человек получили травмы. По предварительным данным, по крайней мере одного из них госпитализировали. Причины инцидента находятся в стадии выяснения.

Отмечается, что недавно в этом же районе застрелили прохожего. Правоохранительные органы расследуют возможную связь между этими двумя событиями.

Как сообщалось ранее, в городе Холмске на Сахалине загорелся пятиэтажный жилой дом. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Первая группа пожарных прибыла на место происшествия уже через пять минут после вызова. В результате инцидента никто не пострадал, жильцы были своевременно эвакуированы.

А 27 января на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге случился пожар на овощебазе. Хотя среди присутствующих никто не пострадал, в одном из задымленных помещений была обнаружена кошка по имени Маруся. Животное успело надышаться угарным газом, но ему уже оказали первую помощь. По примерным оценкам, Марусе около 12 лет.