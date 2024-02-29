В Нидерландах высказались об отправке военных на Украину Нидерландская партия FvD выступила против отправки военных на Украину

Фото: МО Украины

Нидерландская правая партия «Форум за демократию» (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих страны на Украину, сообщила пресс-служба организации. Документ подписали более десяти тысяч человек.

Мы должны предотвратить это любой ценой. Мы не должны позволить голландским военным сражаться и умирать в непреодолимой войне против России. Призыв к миру как никогда важен, — подчеркнули авторы.

Ранее одержавшая победу на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса выступила против оказания дополнительной финансовой помощи Украине. Четверо представителей фракции не поддержали поправку к бюджету о выделении €2 млрд для Киева. Тем не менее предложение получило достаточную поддержку от других партий, и поправка была сформирована в рамках пакета помощи Евросоюза для Украины в размере €50 млрд.

до этого стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и Вилдерс могут нарушить планы Украины по вступлению в ЕС, а также воспрепятствовать финансированию этой страны. Отмечалось, что Киев должен был получить материальную помощь и перспективу вступления в Евросоюз, однако ввиду позиции двух политиков эти вопросы стали «шаткими».