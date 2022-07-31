В Нидерландах стали закупаться дровами из-за роста цен на газ Volksrant: жители Нидерландов закупаются дровами из-за роста цен на газ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Нидерландах местные жители начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ, сообщает Volksrant. При этом отмечается, что и они могут скоро стать дефицитным товаром. Прогнозируется, что к концу лета в стране может полностью закончиться древесина. При этом цена на нее выросла: в сравнении с 2021 годом она подорожала на €50.

Голландцы, у кого есть камины, массово покупают дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители, — говорится в сообщении.

31 июля стало известно, что среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%. Если в июне она составляла $1180 за тысячу кубометров, то в июле увеличилась до порядка $1805, следует из расчетов на основе данных лондонской биржи ICE.

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян отметил, что сохраняющаяся напряженность с поставками из России продолжает давить на европейский рынок.