В Нидерландах сообщили о разоблачении российского разведчика

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Сотрудники Службы разведки Нидерландов рассекретили российского военного разведчика, который, по их данным, под вымышленным именем пытался пройти стажировку в Международном уголовном суде в Гааге, расследующем военные преступления на Украине, пишет Reuters. По информации голландской стороны, это Сергей Черкасов, который выдавал себя за гражданина Бразилии.

Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег, — заявил глава Службы общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов Эрик Акербум.

По данным нидерландской разведки, Черкасов создал тщательно продуманную легенду, вплоть до музыкальных и гастрономических пристрастий. В частности, вымышленный бразилец любил дипхаус и тушеную фасоль.

Человека, известного под псевдонимом Виктор Феррейра, задержали в аэропорту Нидерландов. Он попал в черный список и был отправлен на следующий рейс обратно в Бразилию, где ему грозит судебное разбирательство, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона — уроженца Харькова по кличке Малыш. Разведчик следил за журналистами из Украины и российскими политологами. Он имел двойное гражданство Украины и Польши.