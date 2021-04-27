В Нидерландах рассказали, почему так затянулось расследование дела MH17

https://static.news.ru/photo/5753d5b4-a759-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расследование авиакатастрофы всегда является крайне сложным мероприятием. Цена ошибки очень велика, а работа, учитывая все скрытые от общественности детали, может занимать длительный период времени. Расследование по делу MH17 не является исключением. Весь процесс в его рамках проходит в соответствии с процедурой, установленной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Об этом в статье сообщили эксперты издания Upon the sky (Нидерланды).

На борту MH17 в момент трагедии было много голландцев. Поэтому государство получило возможность активно принимать участие в расследовании. Сначала специалисты посещают место происшествия. Они делают необходимые снимки, а то, что нужно, снимают на видео. Другие эксперты изучают технический аспект аварии. Катастрофа может получить высокий общественный резонанс. В этом случае для объявления результатов расследования проводятся специальные слушания.

Далее следователи и авиационные эксперты занимаются подготовкой окончательного отчёта, что может занять год или больше, в зависимости от сложности аварии. Во многом именно из-за последнего расследование MH17 затянулось на такой долгий срок. Следствию пришлось работать в максимально сложных условиях и под серьёзным давлением со стороны прессы и мировой общественности, — пишет издание.

Однако у некоторых независимых экспертов есть альтернативное мнение на этот счёт. Они думают, что сложность инцидента не единственная причина затянутости процесса. По мнению аналитиков, Нидерланды и официальное следствие намеренно затягивают и запутывают ситуацию.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже начался вооружённый конфликт. Жертвами крушения стали 298 человек.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер сбит ракетой, привезённой из РФ на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Ранее австралийский журналист Джон Хелмер заявил, что ключевую роль в процессе о крушении Boeing MH-17 играет не председатель суда, а некая женщина, «судья-комиссар».