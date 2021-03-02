В Нидерландах прогремел взрыв около центра тестирования на коронавирус

Уточняется, что взрывом выбило пять окон. Правоохранители сейчас выясняют причину произошедшего, они оцепили весь район. На месте работает служба по обезвреживанию боеприпасов. Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, речь может идти о взрыве металлической трубы.
Как писал NEWS.ru, 26-летний житель Курска погиб из-за взрыва баллона с двуокисью углерода. Инцидент произошёл во время того, как молодой человек совершал покупку на территории промышленной базы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Молодой человек пришёл на базу, чтобы приобрести баллон с углекислым газом. Во время того, как он расплачивался, взорвался другой баллон, стоявший неподалёку. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью.