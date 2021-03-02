В Нидерландах прогремел взрыв около центра тестирования на коронавирус

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В городе Бовенкарспель провинции Северная Голландия сработало взрывное устройство неподалёку от центра тестирования на COVID-19. Полиция оцепила место происшествия, о пострадавших не сообщается.

У центра тестирования в Бовенкарспеле в 06:55 утра сработало взрывное устройство. Окна разрушены, пострадавших нет. Полиция ведёт расследование, — говорится в сообщении полиции Нидерландов.

Bij de teststraat Covid van de GGD in Bovenkarspel is vanochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Ramen vernield, geen letsel. Politie doet onderzoek. Omgeving is afgezet. — Politie NHN (@POL_NHN) March 3, 2021

Уточняется, что взрывом выбило пять окон. Правоохранители сейчас выясняют причину произошедшего, они оцепили весь район. На месте работает служба по обезвреживанию боеприпасов. Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, речь может идти о взрыве металлической трубы.

Как писал NEWS.ru, 26-летний житель Курска погиб из-за взрыва баллона с двуокисью углерода. Инцидент произошёл во время того, как молодой человек совершал покупку на территории промышленной базы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Молодой человек пришёл на базу, чтобы приобрести баллон с углекислым газом. Во время того, как он расплачивался, взорвался другой баллон, стоявший неподалёку. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью.