В Нидерландах победила выступающая за отмену санкций против РФ партия В Нидерландах на парламентских выборах победила Партия свободы

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Герт Вилдерс

В Нидерландах на парламентских выборах победила выступающая за отмену санкций против России крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на окончательные результаты выборов, обнародованные Избирательным советом страны. Также известно, что партия неодобрительно относится к поставкам оружия Украине. Голосование прошло 22 ноября, в нем участвовали 26 политических партий.

Партия свободы получает 37 мест в парламенте, — сказал председатель Избирательного совета Вим Кайкен.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном налаживании отношений между Москвой и Амстердамом можно будет только тогда, когда Россия увидит конкретные шаги новых нидерландских властей. По ее словам, избранные власти должны сформировать свою коалицию, которая и определит дальнейший внешнеполитический курс.

До этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) страна может отказаться от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи. Она отметила, что Запад очень обеспокоен тем, что в прошлом PVV отличалась «пророссийскими взглядами».