В Нидерландах пересчитали пчёл

Жители Нидерландов провели перепись пчёл в стране. 11 тысяч человек насчитали около 200 тысяч особей, передаёт The Guardian.
Результаты исследования
Проблемы с численностью диких пчёл возникли в Нидерландах в 1940-х годах. Учёные связывают это с ростом аграрной промышленности.
Ранее аргентинские учёные доказали, что пчёлы поддаются дрессировке. Они смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи.
Чтобы добиться такого результата, группа биологов под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса создала ароматизатор, который у пчёл ассоциируется с запахом подсолнуха. Его добавили в подкормку.
В результате пчёлы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29–57%.