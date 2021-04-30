В Нидерландах пересчитали пчёл

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Жители Нидерландов провели перепись пчёл в стране. 11 тысяч человек насчитали около 200 тысяч особей, передаёт The Guardian.

Результаты исследования показали , что численность насекомых удалось стабилизировать после внедрения программы сохранения перепончатокрылых. В рамках этой стратегии местные власти высадили медовые магистрали — полевые цветы вдоль дорог, а также создали в городах пчелиные остановки и отели. Последние представляют из себя несколько полых стеблей растений, соединённые между собой. В них могут гнездиться насекомые.

Проблемы с численностью диких пчёл возникли в Нидерландах в 1940-х годах. Учёные связывают это с ростом аграрной промышленности.

Ранее аргентинские учёные доказали, что пчёлы поддаются дрессировке. Они смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи.

Чтобы добиться такого результата, группа биологов под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса создала ароматизатор, который у пчёл ассоциируется с запахом подсолнуха. Его добавили в подкормку.

В результате пчёлы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29–57%.