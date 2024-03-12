В Нидерландах определились с решением по отправке военных на Украину Министр обороны Нидерландов: Амстердам не отправит на Украину своих военных

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Нидерланды не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1. При этом она допустила, что Амстердам предоставит Киеву технический персонал для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Мы не собираемся отправлять [на Украину] голландских военных. Технический персонал — возможно. Теоретически можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это, — сказала она.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных войск стран Запада на Украину и сообщил о создании коалиции по поставкам в страну дальнобойного оружия. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал ему консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами. Он вновь повторил, что военный блок не планирует направлять войска на помощь Киеву. Столтенберг подчеркнул, что даже если одно государство НАТО это сделает, то ситуация скажется на остальных.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Киев держится, армия Франции может оставаться на своей земле. Однако он признал, что «понимает» слова французского коллеги Эммануэля Макрона о возможном появлении солдат его страны в зоне СВО.