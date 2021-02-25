16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Нидерландах депутат потребовал от властей наладить поставки «Спутника V»

12:03, 25 февраля 2021 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат парламента Герт Вилдерс, возглавляющий Партию свободы, потребовал от правительства договориться с российскими властями о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».

Я вновь призываю премьер-министра Рютте связаться с президентом России Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины «Спутник V», — написал политик в Twitter.

В качестве альтернативы парламентарий предложил организовать производство препарата на территории Нидерландов.

Некоторое время назад в Минздраве страны заявили, что не исключают возможности закупки «Спутника V», если будет разрешено применение вакцины в Евросоюзе. Однако пока никаких переговоров с Москвой на эту тему не ведётся.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

К настоящему времени применение «Спутника V» для профилактики коронавируса одобрено в 36 странах мира, в числе которых Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Гондурас, Египет, Иран, ОАЭ, Черногория, Турция и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира. По его мнению, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео