В Нидерландах депутат потребовал от властей наладить поставки «Спутника V»

Некоторое время назад в Минздраве страны заявили, что не исключают возможности закупки «Спутника V», если будет разрешено применение вакцины в Евросоюзе. Однако пока никаких переговоров с Москвой на эту тему не ведётся.
«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).
К настоящему времени применение «Спутника V» для профилактики коронавируса одобрено в 36 странах мира, в числе которых Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Гондурас, Египет, Иран, ОАЭ, Черногория, Турция и другие.
Как ранее писал NEWS.ru, глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира. По его мнению, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин.