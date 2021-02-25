В Нидерландах депутат потребовал от властей наладить поставки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/9d168312-7748-11eb-a689-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат парламента Герт Вилдерс, возглавляющий Партию свободы, потребовал от правительства договориться с российскими властями о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».

Я вновь призываю премьер-министра Рютте связаться с президентом России Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины «Спутник V», — написал политик в Twitter.

В качестве альтернативы парламентарий предложил организовать производство препарата на территории Нидерландов.

Ik roep premier Rutte nogmaals op om contact op te nemen met de Russische president Poetin.



Om hem te bewegen het succesvolle Russische vaccin Sputnik V te krijgen of hier snel te kunnen produceren. #Coronadebat #Vaccin #SputnikV pic.twitter.com/kwLGJOtuup — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 24, 2021

Некоторое время назад в Минздраве страны заявили, что не исключают возможности закупки «Спутника V», если будет разрешено применение вакцины в Евросоюзе. Однако пока никаких переговоров с Москвой на эту тему не ведётся.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

К настоящему времени применение «Спутника V» для профилактики коронавируса одобрено в 36 странах мира, в числе которых Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Гондурас, Египет, Иран, ОАЭ, Черногория, Турция и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира. По его мнению, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин.