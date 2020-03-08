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Главные обвиняемые по делу о крушении рейса МН17 будут привлечены к ответственности в Нидерландах. Об этом заявил председатель суда Хэндрик Стейнхаус.

Он добавил, что это не означает безнаказанности тех фигурантов, чья роль в трагедии менее значительна. По словам судьи, эти люди могут предстать перед судом на Украине, сообщает РИА Новости.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком в июне 2014 года. На его борту находились 298 человек. Никто из них не выжил. По версии следствия, самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук».

Процесс по делу стартовал 9 марта в Гааге. Он проводится в особо охраняемом комплексе Схипхол. Как писал ранее NEWS.ru, судья отвёл на принятие решения более двух недель.