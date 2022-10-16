В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Немногим ранее, 16 октября, воздушная тревога также была объявлена в Киеве.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Запорожской, Черниговской областях Украины, — передает агентство.

Накануне воздушная тревога прозвучала не только в Киеве, но и в ряде регионов Украины. В частности, в Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.