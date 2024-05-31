«В нескольких дюймах»: Орбан увидел в Европе подготовку к войне с Россией Орбан: Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. К такому выводу он пришел на фоне «все большего втягивания в конфликт на Украине». По его словам, каждую неделю он видит все новые признаки этого. Однако «вступление в войну не происходит за один шаг», отмечает он. Это происходит в три этапа.

Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения, — сказал он.

Ранее Орбан говорил, что заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения. Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани войны и мира. У Венгрии, напомнил политик, уже был печальный опыт: в XX веке страна «дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее». В результате республика лишилась части территорий и пережила экономический кризис, напомнил политик. Теперь Будапешт не позволит втянуть себя в нечто подобное в третий раз, подчеркнул он.

В Европе, тем временем, решили наказать Орбана за такую позицию и «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Politico, лидеры ЕС намерены закрыть представителям Венгрии путь к высоким министерским постам в Еврокомиссии. Отмечается, что они «устали от постоянного обструкционизма премьера в отношении Украины» и сопротивления оказанию ей помощи.