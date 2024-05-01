В небе над Украиной заметили загадочную вспышку ТСН: в небе на востоке Украины заметили вспышку неизвестного происхождения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 1 мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка, при этом похожих на взрыв громких звуков местные жители не слышали, сообщает украинский телеканал ТСН. Вспышку видели над Днепропетровской и Харьковской областями.

В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов, — говорится в сообщении.

Телеканал предполагает, что эта вспышка может быть метеором или «другим космическим явлением», официальной информации по этому поводу не поступало. Сообщается, что вспышка, вероятно, была видна также в Полтавской, Сумской областях, в частях Запорожской области, контролируемых ВСУ, и, возможно, в других регионах.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По словам подпольщика, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет.