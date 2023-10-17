В небе над Швейцарией наблюдали необъяснимое световое явление

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители швейцарских кантонов Цюрих, Шаффхаузен и Тургау наблюдали необычное небесное явление в ночь на воскресенье, сообщает 20 Minutes. Очевидцы заявили, что между звезд перемещались по кругу голубые сияющие точки.

Поначалу свидетели предположили, что где-то проходит световое шоу, однако позднее отвергли эту гипотезу — не было видно лазерных лучей с земли. Кроме того, многие заметили среди точек полупрозрачный вращающийся диск.

Власти не дали объяснений по поводу случившегося. В полиции кантона Цюрих заявили, что той ночью не проходило никаких световых мероприятий, которые могли бы давать такой эффект. В аэронавигационной компании Skyguide, которая осуществляет контроль за воздушным пространством Швейцарии, признали полное непонимание природы произошедшего. В пресс-службе организации заметили, что самое странное в явлении то, что «огни этого объекта не отражаются в озере».

14 сентября NASA опубликовало 33-страничный отчет после годового исследования НЛО и заявило, что для его понимания необходимо больше новых научных методов, в том числе современных спутников, а также изменение отношения к неопознанным летающим объектам. Позднее NBS предупредил о вероятном приближении инопланетного материнского корабля к Земле.