В небе над Херсоном слышны взрывы ТАСС: над Херсоном выпущены не менее 15 ракет ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустили не менее 15 ракет в небо над Херсоном, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства сообщает, что в небе заметны следы от ракет и слышны звуки взрывов.

На данный момент агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сегодня заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска избрали в качестве главных мишеней города Новая Каховка и Херсон. По его словам, об этом свидетельствуют систематические обстрелы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов.

До этого Стремоусов говорил, что Херсону и Херсонской области со стороны ВСУ ничего не угрожает. По его словам, по всему периметру субъекта российская армия выстроила линии защиты. Он добавил, что вся региональная администрация находится на своих рабочих местах и продолжает заниматься организацией жизнеобеспечения Херсонской области. Также Стремоусов заверил, что власти будут чаще выходить в эфир и давать максимально оперативную информацию.