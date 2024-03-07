В назначении Залужного увидели печальный сигнал Зеленскому Военный эксперт Леонков назвал печальным для Зеленского новый пост Залужного

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Лондоне является печальным знаком для президента Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, ситуация говорит о том, что Запад принял решение по замене властей Киева.

Это назначение — признак того, что англосаксы приняли решение по замене Зеленского, — допустил Леонков.

Эксперт также предположил, что Залужный не просто так отправится в Великобританию. По словам Леонкова, там военный будет проходить «курсы молодого президента».

Вечером 7 марта украинский МИД сообщил, что Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании. В ведомстве отметили, что кандидатуру генерала на этот пост уже утвердил Владимир Зеленский.

В феврале депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал, что Валерий Залужный согласился принять должность посла в Великобритании. Эта информация появилась в СМИ за несколько дней до отставки генерала с должности главкома ВСУ. Парламентарий отметил, что, когда людей с Украины отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия», потому что назад никто никогда не возвращается. По словам Шевченко, это уже стало «традицией» на Украине.