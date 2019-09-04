Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Белоруссия — это сосед НАТО, мы верим в диалог, — отметил генсек.
По словам Столтенберга, альянс хочет обсудить с Минском вопросы, которые связаны с безопасностью, контролем за вооружением и ядерным нераспространением, передаёт
Ранее госсекретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что страна развивает отношения с западными партнёрами и НАТО без ущерба сотрудничеству с Россией. Он также напомнил, что Белоруссию скоро посетит с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.