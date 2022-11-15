В НАТО заявили о подготовке десятков тысяч украинских военных Столтенберг заявил, что НАТО подготовила уже десятки тысяч украинских военных

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал развертывание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, сообщает РИА Новости. Глава блока подчеркнул, что Альянс в целом подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины.

Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять, — сказал Столтенберг.

О том, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО, Столтенберг заявил 11 октября. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить. Глава Альянса также выразил уверенность, что Россия не применит ядерное оружие на Украине. Однако, по его словам, страны Блока сохраняют бдительность, поэтому в ближайшем будущем проведут учения по ядерному сдерживанию.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпела поражение на Украине. Он пояснил, что проигрыш Альянса связан с провалом проекта превращения Украины в «анти-Россию». Высказывание Грушко стало ответом на заявление Столтенберга о том, что поражение Украины эквивалентно поражению блока.