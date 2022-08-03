В НАТО выразили готовность вмешаться в ситуацию вокруг Косово

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НАТО готово вмешаться в ситуацию вокруг Косово, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу, написал в Twitter генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. Он добавил, что отреагировать могут Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН, — сказал Столтенберг.

Он призвал стороны к конструктивному диалогу при посредничестве ЕС и заявил о необходимости разрешать разногласия дипломатическим путем.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.