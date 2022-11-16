В НАТО заявили о готовности разместить дополнительные силы ПВО в Польше Столтенберг: в НАТО готовы при необходимости перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу

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Страны-члены НАТО готовы при необходимости перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета НАТО, передает ТАСС. Он отметил, что военный блок также готов разместить системы противоракетной обороны воздушного и морского базирования.

НАТО готова перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования, если будет необходимость, — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета, была выпущена Россией. Некоторое время спустя он проинформировал партнеров по НАТО и G7, что инцидент стал результатом работы украинской системы ПВО.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.