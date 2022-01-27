В НАТО задумались о направлении подразделения в Словакию

НАТО обсуждает возможность направить подразделение в Словакию в качестве реакции на обострение ситуации на границе Украины и России, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. По его словам, соответствующее предложение находится на столе переговоров, сообщает газета Pravda.

Честно скажу, что союзники (страны НАТО. — NEWS.ru) рассматривают такую возможность, — сказал Корчок.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на Восток. По его мнению, реакция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции США по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности.