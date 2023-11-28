В НАТО выразили готовность поддержать Украину на пути в Альянс Столтенберг: страны — члены НАТО готовы поддержать Украину на пути в Альянс

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Главы МИД стран — членов НАТО готовы поддержать Украину на пути вступления в Альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Глава организации отметил, что Альянс по-прежнему придерживается позиции непоколебимой поддержки Киева.

Сегодня министры иностранных дел обсудили вопросы сдерживания и обороны НАТО, поддержку Украины и наше партнерство в преддверии саммита в Вашингтоне следующим летом. На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на ее пути в НАТО и непоколебимую поддержку Киева, — сказал он.

Столтенберг также заявлял, что НАТО должно быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории и к новым воздушным и ракетным ударам. По его словам, необходимо активизировать военные поставки Киеву.

Политолог Стеван Гайич ранее рассказал, что НАТО планирует построить новый «железный занавес», но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы». Он отметил, что граница гипотетического «железного занавеса» зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки». Так эксперт прокомментировал вероятные совместные учения войск Сербии и НАТО.