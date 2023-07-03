В НАТО сравнили украинское наступление с высадкой союзников в Нормандии Глава военного комитета НАТО сравнил контрнаступление ВСУ с высадкой союзников в Нормандии

Контрнаступление ВСУ можно сравнить с высадкой союзников в Норманди, сообщил Reuters председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он объяснил медленный ход наступление тем, что ВСУ пытаются действовать осторожно, так как это «непростая операция».

Людям не стоит думать, что это будет легкой прогулкой. Контрнаступление — это непростая операция, — сказал он.

По словам представителя НАТО, для прорыва немецкой обороны войскам союзников понадобилось «семь, восемь, девять недель», и по этой же самой причине нет ничего удивительного в медленных темпах продвижения украинской армии.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что активность украинский войск по всей линии фронта показная и рассчитана на западных партнеров Киева. По его словам, контрнаступление ВСУ остается безуспешным.

До этого Матвийчук назвал пропагандой заявления Киева о втором этапе контрнаступления ВСУ. По его мнению, у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств. В связи с этим она лишь будет имитировать атаки, чтобы президент Владимир Зеленский мог предоставить Западу «какой-то результат».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что низкие темпы контрнаступления ВСУ связаны с преимуществом России в воздухе. По его словам, ситуацию могли бы исправить поставки Западом истребителей F-16 и дальнобойного оружия.