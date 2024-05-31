В НАТО сделали заявление об использовании оружия, переданного Украине Генсек НАТО: ряд стран никогда не запрещали Украине наносить удары по России

Фото: МО Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран-участниц Североатлантического альянса никогда не накладывали ограничений на использование своего оружия, переданного Украине, пишет ТАСС. Иными словами, они не запрещали ВСУ использовать его для нанесения ударов по объектам на территории России.

По словам Столтенберга, например, Великобритания никогда не требовала от Украины, чтобы ее оружие применялось только в зоне СВО. Речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow, уточнил он.

Ранее стало известно, что Украина пользуется разрешением Лондона насчет применения Storm Shadow. Как заявил советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак, ракеты уже применялись для атак.

Также до этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, обсуждая вопрос об использовании западного вооружения для ударов по РФ, заявила, что Вашингтон в данной сфере не занимает жесткой позиции. По его словам, принятие решение о тои, как вести боевые действия, остается за Киевом.

Американский журналист Том Роган ранее заявил, что удары Украины по территории России стали причиной разногласий в НАТО. Он уточнил, что Великобритания и Франция открыто добиваются эскалации конфликта, в то время как другие члены Североатлантического альянса занимают более сдержанную позицию.