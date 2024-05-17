В НАТО считают делом времени отправку войск на Украину Politico: отправка войск НАТО на Украину рано или поздно случится

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В НАТО считают, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину рано или поздно случится, пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны одной из стран блока. В то же время отмечается, что пока таких планов у НАТО нет.

Они (представители НАТО — NEWS.ru) полагают, что это (отправка войск — NEWS.ru) рано или поздно произойдет, по крайней мере — для обучения и поддержки, — сказано в материале.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что союзники по Альянсу постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.

Подчеркивается, что на фоне ухудшения положения ВСУ на поле боя украинские официальные лица обратились к партнерам в США и НАТО с просьбой помочь обучить 150 тысяч новобранцев непосредственно в стране для более быстрого развертывания на фронтах. Белый дом отказал в просьбе, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун — младший заявил, что появление на Украине инструкторов НАТО кажется неизбежным, сказано в материале.