Захарова рассказала, как лидеры ЕС нагнетают истерику в Армении Захарова: лидеры ЕС призывают Армению вкладываться в ВПК, запугивая Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую риторику в Армении, призывают Ереван вкладывать средства в военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада в миссию НАТО.

Миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада, по существу, в миссию НАТО, ради демонстрации некой востребованности блока лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают (в ВПК. — NEWS.ru.), они призывают Армению вкладываться в ВПК, — отметила Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что двери организации для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу, уточнил он. Также генсек блока напомнил, что НАТО сотрудничало со многими европейскими государствами, которые не входили в его состав, хоть и являлись близкими партнерами.

До этого Мария Захарова заявила, что возможный выход Армении из ОДКБ должен основываться на реальных нуждах страны, а не на «заигрываниях» с Западом. По ее словам, данное решение не отражает национальные интересы республики. Она отметила, что каждая страна имеет право выбирать, в какое объединение вступать и с кем развивать отношения. Однако это следует делать, опираясь на реальность и фактические нужды государства, добавила дипломат.