В НАТО рассказали, при каком условии Украина перестанет существовать Столтенберг: Украина перестанет существовать в случае отказа от боевых действий

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказ Киева от продолжения боевых действий станет концом для существования Украины, сообщает ТАСС. В ходе пресс-конференции генсек Альянса пообещал помочь украинскому государству в долгосрочной перспективе, а также перейти от советских систем вооружения к натовским.

Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам, — заявил Столтенберг.

Помимо этого, генсек военно-политического блока отметил важность продолжения военной и финансовой помощи Украине, несмотря на энергетический кризис и рост цен в странах Евросоюза. По словам Столтенберга, та цена, которую заплатят европейцы за конфликт с РФ, не сравнится с той ценой, которую платят украинцы, сообщает РИА Новости.

В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены. Под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, исчисляется в жизнях, — добавил Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО рассказал, что Альянс дислоцирует новые силы на восточной границе, тем самым посылая России прямой сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории, пишут «Известия».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что НАТО «в ручном режиме» руководит действиями украинских властей на поле боя. По словам дипломата, Украина буквально наводнена западными военными инструкторами, наемниками, спецслужбами.